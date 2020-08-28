Muğla'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara yeni Covid-19 kısıtlamaları getirildi
Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü yurttaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.
Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri yurttaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
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