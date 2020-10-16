Muğla’da JES ihalesine çıkarılan sahaların koruma bölgesinde olduğu belirlendi

16 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Muğla’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü binlerce hektarlık alanlarını jeotermal arama ve işletmeye açan ihalede ikinci skandal ortaya çıktı. İncelemede, ihale edilecek sahaların koruma alanlarında kaldığı belirlendi. İhaleler iptal edildi.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 7 Ekim’de yayımlandığı ilanda Muğla’daki 32 adet jeotermal sahanın (28 arama, 4 işletme) ihale edileceğini duyurdu. İhale edilecek sahalar arasında Bodrum-Mazı, Milas-Bafa, Marmaris-Turunç ve İçmeler, Caretta caretta kablumbağaların yumurtlama bölgesi Ortaca-Dalyan, Datça’daki binlerce hektarlık alanlar vardı. Bunların dışında Bodrum, Milas, Yatağan, Seydikemer’deki binlerce hektarlık saha da ihaleye çıkarıldı. Turizm bölgesi olan Muğla’yı jeotermal arama ve işletmeye açan ihaleler büyük tepki çekti. Haber gazetemiz tarafından da manşetten kamuoyuna duyuruldu.

İhaleler 26 Ekim’de 09.30’dan itibaren 10’ar dakika arayla gerçekleştirilecekti. Ancak dün yeni bir gelişme yaşandı. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bu kez “iptal ilanı” yayımladı. İhale Komisyonu, ihale edilecek sahaların önemli bir kısmının Cumhurbaşkanlığı kararları ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilen alanlarda kaldığını, ihaleyi kazanan kişi/firmaların izin aşamasında mevzuattan kaynaklı hak kaybına uğramaması için ihale öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşünün alınması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı da ihaleyi iptal etti.