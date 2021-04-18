Muğla'da peş peşe yangınlar!
Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçesinden takviye ekipler sevk edildi. Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
KAVAKLIDERE'DE 2 BÖLGE DE ORMAN YANGINI
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Sazak ve Nebiler Peynir Dağı mevkiinde olmak üzere 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İftar saatine dakikalar kala ortaya çıktığı öğrenilen yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Bölgede yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
"CENNET ORMANLARIMIZ YANIYOR"
Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yangının yaşandığı bölgeye giderek inceleme yaptı. Belediye ekipleri yangını drone ile görüntülerken Başkan Demir, "Cennet ormanlarımız yanıyor. Akşam saatlerinde başlayan Sazak ve Nebiler Peynir Dağı mevkiindeki orman yangını maalesef devam ediyor. Mevlam beterinden korusun inşallah. Henüz ne kadar alanın yandığı belli değil. Bölgede çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar halen devam ediyor
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