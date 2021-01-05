Muğla'da sahte içkiden 2 yurttaş daha hayatını kaybetti, gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yılbaşı gecesi içtikleri sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan R.M. (52) ve E.K. (56), yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yanıklar Mahallesi'ndeki villada yılbaşı gecesi içki içen R.M. ile E.K., sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
R.M. ve E.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. R.M. ile E.K.'nin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için dün Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST
Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, R.M. ve E.K.'nin sahte alkolden yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde dururken, içkiyi satanların yakalanması için çalışma başlattı. Bunun üzerine sahte içki üretip, sattıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, etil alkol ile bir miktar el yapımı içki ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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