Muğla'da tarım arazileri sular altında kaldı

15 Aralık 2020 Salı, 10:30

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen ve halen devam eden sağanakta tarım arazileri su altında kaldı. İlçenin Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını da su bastı, bu mahallelerde yollar da su altında kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve site bahçeleri de suya gömüldü. Menteşe'deki Asar Dağı'nda bulunan ve hafta sonu aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören Türk Bayrağı ise Menteşe Belediyesi ekiplerince yenisiyle değiştirildi.

Merkez ilçe Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ula ilçesine ise son 24 saatte 210 kilogram yağış düştü. İlçede bazı yollarda hasar oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

BODRUM'DA TAŞKIN

Yalıkavak Mahallesi'nde rögarlar taştı, bölgedeki 20'ye yakın iş yerini su bastı. Vatandaşlar, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı. Kumbahçe sahiline yağışın etkisiyle yosun birikti.

Cumhuriyet Caddesi'nde denize bakan işletmelerin önlerine suların sürükleyerek biriktirdiği yosun ve çakıl iş yeri sahiplerince temizlendi.

Son 24 saatte metrekare başına 79,5 kilogram yağışın düştüğü Marmaris ilçesinde ise derelerden gelen çamurlu su, bazı bölgelerde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

İlçede sağanak nedeniyle 3 ağaç devrildi. Marmaris Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜDAHALE ETTİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şiddetli yağış nedeniyle il genelinde yaşanan olumsuzluklara 92 personel, 72 araç ve makineyle müdahale edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aşırı yağışın neden olduğu 9 heyelan nedeniyle tıkanan 8 mazgal, 12 kanalizasyon bacası ve 3 dere ağzı temizlenerek tıkanıklık giderildi. Ayrıca 42 konut bahçesi, 17 yol, 5 konut, okul ve yurt olmak üzere 99 su baskınına müdahale edildi.”

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor. (AA)