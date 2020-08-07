Muğla’nın günlük çöpü 7 kat arttı

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:32

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “İlçe belediyelerinin toplayarak taşımış olduğu katı atıklar belediyeye ait katı atık düzenleme tesislerinde bertarafı sağlanarak ekonomiye kazandırılmakta. Ortaya çıkan metan gazından kurulu olan 5 adet biyokütle tesisinden elektrik üretilirken, gazların salımını engelleyerek iklim değişikliğini engelleme çalışmalarımız ile kentimizin yeşilini, mavisini koruyoruz. Yeşili ve maviyi gelecek nesillere bırakmak için bu konuda ki çalışmalarımız devam ediyor” denildi