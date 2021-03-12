"Muğla'nın yeşiline, mavisine yatırım yapmaya devam"
Muğla’nın Büyükşehir olmasından sonra çevreye yaptığı yatırım ve projelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, hafriyat sahaları için de hemen çalışma başlattı.
Muğla ilinde bir olan hafriyat saha sayısını 8’e çıkaran Büyükşehir, Datça hafriyat sahası için de başvurusunu 2014 yılında yaptı. 7 yıl sonra Datça hafriyat sahası için gerekli izinleri alan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Şubat 2021 tarihinde hafriyat sahasını teslim aldı ve faaliyete başladı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Birbirinden kıymetli, dünya markası 13 ilçeye sahibiz. Gerek yeşilin tüm tonlarını coğrafyasında yüzde 68 orman varlığı ile yansıtan gerekse ev sahipliği yaptığı uygarlıkların izlerini taşıyan antik kentleri ile Muğla korunması ve geleceğe miras bırakılması gereken şehirlerin başında geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak göreve gelir gelmez başlattığımız çevre hizmetlerinden olan hafriyat sahaları konusunda nihayet Datça’da da sonuca ulaşarak sahamızı hizmete açtık. Muğlamızda 2014 yılında bir olan hafriyat saha sayımız Datça ile birlikte 8’e çıktı. Datçamızda da hafriyat atıkları planlı, programlı, tespitli bir şekilde sahamıza getirilecek ve doğaya zarar vermemesi sağlanacak. İşbirliği ile kaçak hafriyat dökümünün de önüne geçmiş olacağız. Muğlamızın yeşiline, mavisine yani geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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