'Muhalefetin çatı adayı kim olsun?' Anketinde çarpıcı sonuç

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:02

Zeyrek, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde AREA'nın yaptığı anket sonuçlarına yer verdi.

"Araştırmada benim açımdan iki önemli sonuç var" diyen Zeyrek, şu bilgileri paylaştı:

"AREA isimli araştırma şirketi 25-27 Temmuz tarihleri arasında 12 büyükşehirde 2 bin 212 kişiyle görüşerek 'Türkiye Siyasi Gündem Araştırması' başlıklı bir araştırma yayınladı. Araştırmada, benim açımdan iki önemli sonuç var:

Araştırmaya göre, bugün referandum yapılsa 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' büyük farkla tercih edilir.

'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' sorusunda Mansur Yavaş diyenlerin sayısı Ekrem İmamoğlu'nu geçmiş. Listenin üçüncü sırasında ise Meral Akşener var."

İŞTE O ANKET

Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin çatı adayı olarak kulislerde adı geçen Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" anketinde yüzde 47,7'yle ilk sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Area Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankete göre muhalefetin çatı aday olarak adı geçen isimler arasında yüzde 47,7'lik oranla ilk sırayı aldı. İkinci sıradaki Ekrem İmamoğlu'nun kabul görülme oranı yüzde 44,3 olurken son sırada ise yüzde 16,2'yle Ali Babacan kendisine yer buldu.Şirket, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması-Temmuz 2020" başlığı adı altında 12 büyükşehirde (İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır) 25-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 212 kişiyle telefonla görüşme tekniğiyle bir anket gerçekleştirdi.

YAVAŞ İLK SIRADA, BABACAN SONDA

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıda belirtilen isimlere muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 47,7'si tercihini Mansur Yavaş'tan yana kullanırken yüzde 44,3 Ekrem İmamoğlu, yüzde 37'si Meral Akşener, yüzde 27,4'ü Muharrem İnce, yüzde 21,2'si Abdullah Gül ve yüzde 16,2'si Ali Babacan dedi.

PARTİLERE GÖRE MUHALEFETİN OLASI ADAYLARINA DESTEK ORANI