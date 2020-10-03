Muhittin Böcek için kritik süreç devam ediyor
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisinin yoğun ve eksiksiz sürdüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
Böcek'in kritik sürecinin devam ettiği, 24 saat içinde olumsuz bir gelişme yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Alanlarında yetkin klinisyen öğretim üyelerimiz, modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hastamızın takibini yoğun ve eksiksiz sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.
27 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
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