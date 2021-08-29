Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek yaşamını yitirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağabeyi Şadi Böcek’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 15:25
Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek yaşamını yitirdi
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Muhittin Böcek, ağabeyinin vefat haberini, sosyal medya hesabından ağabeyinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böcek’in paylaşımı şöyle:

“Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek’i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah’tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum.”


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