Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek yaşamını yitirdi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağabeyi Şadi Böcek’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Muhittin Böcek, ağabeyinin vefat haberini, sosyal medya hesabından ağabeyinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Böcek’in paylaşımı şöyle:
“Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek’i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah’tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum.”
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