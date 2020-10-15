Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:41

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkartıldığı belirtildi. ECMO cihazından ayrılan Başkan Böcek, kısmi zamanlı olarak 35 gün sonra uyandırıldı.

BELEDİYE: OLUMLU GELİŞİMELER OLUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır."

ÜNİVERSİTE: BULGULAR STABİL

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği ise Muhittin Böcek hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup, olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır."