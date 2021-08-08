Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

08 Ağustos 2021 Pazar, 09:30

Muhittin Böcek, ateş, öksürük ve halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kontrole gitmiş, doktor tavsiyesi ile bu gece hastanede kalmaya karar vermişti.

Böcek, sosyal medya hesabından durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar, ateş, öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı, Covid testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekür ederim. Sağlıklı güzel günler diliyorum."