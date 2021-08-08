Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Manavgat ve çevresindeki yangın bölgelerinde günlerdir mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Muhittin Böcek, ateş, öksürük ve halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kontrole gitmiş, doktor tavsiyesi ile bu gece hastanede kalmaya karar vermişti.
Böcek, sosyal medya hesabından durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili dostlar, ateş, öksürük, halsizlik nedeniyle Akdeniz Üniversitemize geldim. Tahlillerim yapıldı, Covid testim çok şükür negatif çıktı. İyi dileklerinize teşekür ederim. Sağlıklı güzel günler diliyorum."
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