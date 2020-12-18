Muhsinzade Yalısı icradan satıldı: Yeni sahibi Akbank oldu

18 Aralık 2020 Cuma, 09:09

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ’NDE SATILDI

Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı da yapan Ünal Aysal, bankaya olan borçları nedeniyle icralık olmuştu. Aysal’ın Ortaköy’de bulunan Hotel Les Ottomans isimli 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı İstanbul 10. İcra Dairesi’nde satıldı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devredilen gayrimenkul Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 milyon dolar harcanarak 2006 yılında otel olarak açılmıştı.

KAYYIM ATANMIŞTI

Ünal Aysal, Otel için 2019 yılında konkordato talep etmişti. İcra satışı da iptal edilerek, otele kayyım atanmıştı. Kayyım atanmasıyla birlikte Ahu Aysal, Hotel Les Ottomans'tan ayrılmıştı.

OTELİN KAZANCI BORÇLARI KARŞILAMAYA YETMEDİ

Konkordato ilan etmek de Ünal Aysal'ı kurtarmadı. Aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, mevcut kazancın borçları karşılayamayacağına karar verdi. Bu nedenle Hotel Les Ottomans'ın icradan satılmasına karar verildi.

YAPIDA BULUNAN İŞLETMELER

İstanbul Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesindeki Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı’nın içinde 'Swiss Restaurant işletmesi' , 'Şamdan Cafe ve Bar' işletmesi ve açık havuz bulunuyordu.

169 ada 18 sayılı parsel üzerinde kurulu ‘Hotel Les Ottomans’ 2 bodrum zemin kat ve 2 normal kattan oluşuyor.