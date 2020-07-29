'Mumbai'de yoksul mahallelerde yaşayanların yarısından fazlası koronavirüse yakalandı'

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:16

1 Rupee Clinic

Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'de yapılan bir araştırma şehrin yoksul mahallelerinde yaşayanların yarısından fazlasının koronavirüs geçirdiğine işaret ediyor. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu şehirde halkın yüzde 40'ı derme çatma evlerden oluşan bu mahallelerde yaşıyor.

Antikor araştırmasının sonuçları, yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'daki koronavirüs vakalarının sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke. Hindistan'ın açıkladığı vaka sayısı 1 milyon 533 bin, ölü sayısı da 34.240.

Antikor testi

Mumbai Belediyesi'nin araştırması kapsamında 6.936 kişiye antikor testi yapıldı. Test yapılan kişiler rastgele seçildi. Yoksul mahalle sakinlerinin yüzde 57'sinin testleri pozitif çıktı. Kentin diğer mahallelerinde yaşayanların ise yüzde 16'sının kanlarında antikor bulundu.

Şimdiye kadar sadece 110 bin vakanın rapor edildiği Mumbai'de altı bin kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Testlerde sayıların bu kadar yüksek çıkması, büyük ölçüde yoksul mahallelerde insanların iç içe yaşamaları ve çoğunda tuvaletlerin ortak kullanılmasıyla açıklanıyor.

Temmuz başında hükümet tarafından başkent Delhi'de yaptırılan bir araştırma, kent nüfusunun yaklaşık dörtte birinin koronavirüse maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

BBC

Sürü bağışıklığına mı ulaşıldı?

Mumbai'de dün sadece 717 yeni vaka rapor edildi. Bu son üç aydaki en düşük sayı. Vaka sayısındaki düşüş, kentte sürü bağışıklığına yaklaşılması ihtimaline de işaret ediyor.

Uzmanlar, bu bölgelerde koronavirüsten ölüm oranının binde bir ile iki binde bir arasında olduğunu söylüyor.

Tata Araştırma Enstitüsü'nden, "Enfeksiyonda bağışıklığın ne kadar devam ettiğini henüz bilmiyoruz. Bunu ancak testleri yineledikten sonra görebileceğiz" dedi.

Aynı bölgede gelecek ay da antikor testlerinin yapılması planlanıyor.