Münih Türkgücü fark attı
Almanya 3'üncü Ligi'nin yeni ekiplerinden Münih Türkgücü sezonun ikinci maçında karşılaştığı FC Kaiserslautern'i 3-0 mağlup etti.
Almanya 3'üncü Ligi'nin yeni ekiplerinden Münih Türkgücü sezonun ikinci maçında karşılaştığı FC Kaiserslautern'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Münih Türkgücü adına golleri 7'nci ve 39'uncu dakikalarda Petar Sliskovic ve 55'inci dakikada Tom Boere penaltıdan kaydetti. Petar Sliskovic'in iki golünün de asistini Sercan Sararer yaptı. Alman futbolunun köklü kulüplerinden olan ve ligin yeni ekibi Münih Türkgücü'ne boyun eğmekten kurtulamayan FC Kaiserslautern'de Marvin Pourie, karşılaşmanın 87'nci dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Aldığı sürpriz galibiyetle puanını 4'e yükselten Münih Türkgücü, 6 puan toplayan FC Ingolstadt'ın ardından tabelanın ikinci sırasına yerleşti.
Münih Türkgücü, Almanya 3'üncü Ligi'ndeki üçüncü maçını cumartesi günü deplasmanda Waldhof ile oynayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali
Video Haberler
- Genç kadını dövüp kayalıklara attılar
- Otobüste gergin anlar! Şoför ile yolcu birbirine girdi
- Kilosu 20 lira! Bu balık hem zehirli hem lezzetli
- Kasksız sürücüden şaşırtan maske savunması
- Maskesiz yolcudan akıllara durgunluk veren çözüm önerisi
- Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoke etti
- Azerbaycan, Ermenistan tankını böyle vurdu!
- Halk Tv ekranı böyle karardı
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- Erdoğan'ın eski sağ kolu: Rezillik, kepazelik ama...
- AKP'li Dağ, partisinin anketini açıkladı
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Karagül'ün 'füze' isteği, ünlü aktrolü de şaşırttı
- Nadira'nın odasından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Azerbaycan ordusu harekata başlıyor
- Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının şifreleri
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Sınırda savaş hali