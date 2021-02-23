Murat Ağırel, tehdit edildiğini açıkladı: Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu Melih Gökçek ve Osman Gökçek'tir

23 Şubat 2021 Salı, 09:31

Gazeteci-yazar Murat Ağırel, yeni kitabı Parsel Parsel'in çıkmasının ardından bir grup tarafından tehdit edildiğini belirterek kendisine gönderilen mesajları paylaştı.

Ağırel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökcek ve oğlu Osman Gökçek'in kendisini hedef göstererek tehdit ettirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslenen Ağırel şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın @suleymansoylu’ya ve Adalet Bakanı @abdulhamitgul'e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir"







