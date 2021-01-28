Murat Emir'den koronavirüs aşılarıyla ilgili dikkat çeken iddia

28 Ocak 2021 Perşembe, 23:16

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı ülkemize geldi. Yaklaşık olarak 1 milyon 700 bin kişinin aşılandığı açıklanırken, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir'den, koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Emir, ''Gelen 6.5 milyon doz aşının 5 milyon dozunun bulk şeklinde olduğu ve enjektöre dolumu sonrasında ayrıca 14 günlük test süresine ihtiyaç olacağı söyleniyor'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Emir, şu ifadeleri kullandı:

''Gelen 6.5 milyon doz aşının 5 milyon dozunun bulk şeklinde olduğu ve enjektöre dolumu sonrasında ayrıca14 günlük test süresine ihtiyaç olacağı söyleniyor. Her gün yüzlerce insanımız ölürken zaman çok değerli. Bakanlığı bu konuda açıklama yapmaya ve şeffaf olmaya davet ediyoruz''