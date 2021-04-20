Murat Nehri'ne düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Ağrı'da Murat Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köyde, dün oyun oynarken Murat Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Mollakara köyünde dün arkadaşlarıyla oynarken Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 5 yaşındaki İpek Yıldız'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.
Çalışmalar, nehrin kent merkezi ile Diyadin ilçesi arasındaki bölümde AFAD ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.
Küçük İpek'in cansız bedeni bu çalışmalar sonucu jandarma ekiplerince köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar bölgesinde, nehirde bulundu.
Bölgedeki çalışmalar Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.
Jandarma ekiplerince bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.
Köyde dün arkadaşlarıyla oyun oynarken Murat Nehri'ne düşerek gözden kaybolan İpek Yıldız'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Karanlığın çökmesiyle ekipler gece aramalara ara vermişti.
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