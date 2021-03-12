Murat Yetkin: "MHP'nin 'Fosforlu Cevriye' çıkışı AKP'ye kasti faul mü?"
Gazeteci Murat Yetkin, "MHP’lilerin İYİ Parti lideri Akşener aleyhindeki “Fosforlu Cevriye” kampanyası, yeni Anayasa girişimini daha da zora düşürmüş görünüyor" yorumunda bulundu. Yetkin ayrıca, "Acaba muhalefet blokunun böylesine kenetlenmesine neden olan bu hamle, Erdoğan’ın Bahçeli’ye ne kadar mecbur olduğunu göstermek ve aslında yeni Anayasa icadı çıkarmamasını sağlamak amacıyla yapılmış olabilir mi? sorusunu da yöneltti.
Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Report'ta kaleme aldığı yazısında, MHP’nin Akşener'e karşı düzenlenen “Fosforlu” kampanyasının yeni anayasa görüşmelerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Fosforlu Cevriye kampanyası ve 10 Mart’ta Akşener’in verdiği sert yanıt bu tabloyu tersine çevirmiş görünüyor. Sadece İYİ Parti değil olduğu gibi muhalefet bloku, iktidar blokuna karşı ciddi bir ortak savunma sergiledi." dedi.
"MHP’DEN AK PARTİ’YE KASTİ FAUL MÜ?"
"Zaten MHP’nin “Fosforlu” yanlışı ve taktik hatası öncesinde de yeni Anayasa yazımı önünde üç ciddi sorun vardı." diyerek bunları "sayısal", "siyasal" ve "siyasi atmosfer" sorunu olarak tarif eden Yetkin, "Yani acaba muhalefet blokunun böylesine kenetlenmesine neden olan bu hamle, Erdoğan’ın Bahçeli’ye ne kadar mecbur olduğunu göstermek ve aslında yeni Anayasa icadı çıkarmamasını sağlamak amacıyla yapılmış olabilir mi?
Bu tür soruların yanıtı genellikle hemen çıkmaz ortaya, zaman alır. Ama son tartışma biri yeni Anayasa hedefi önündeki üçüncü ciddi soruna getiriyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye’nin şu anda yeni Anayasa tartışması yapacak halde olmadığı görülüyor. Bütün anketler, şu anda bir erken seçim atmosferinin de aslında bulunmadığını gösteriyor: hem iktidar hem muhalefet blokları toplamda oy kaybı içinde görünüyor. Halk hükümetten hayat pahalılığı ve işsizlik gibi sorunlara, pandemi sorunlarına çözüm bulmasını bekliyor. Bunun üzerine Erdoğan bakımından iki zorlayıcı unsur daha eklendi. Biri, Erdoğan’ın eleştirilere isyan edip damadı Berat Albayrak’ı savunmaya geçmesi. Diğeri de, üstelik 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakları hassasiyetinin yüksek olduğu ve şehit haberlerinin geldiği günlerde kadın siyasi lider Akşener’e yönelik MHP’lilerin hakaret içeren kampanyası." ifadelerini kullandı.
Yetkin yazısını, "Ama başa dönersek, MHP’nin “Fosforlu” kampanyası, AK Parti’nin yeni Anayasa kampanyasını yatırmış gibi görünüyor. Tabii Erdoğan Kongre sürecinde şapkadan bir tavşan daha çıkarmazsa." cümlesiyle sonlandırdı.
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