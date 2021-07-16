Musluklardan su değil çamur akıyor

16 Temmuz 2021 Cuma, 13:03

Rize İkizdere’de köylülerin tüm itirazlarına rağmen AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat tarafından yapımı devam eden taşocağı projesi, ‘sonuç’ vermeye başladı. İnşaat alanına yakın bir mesafede yer alan Eskencidere’de musluklardan su yerine çamur akıyor.

Birgün'den Yaren Çolak'ın haberine göre,

Rize İkizdere'de musluklardan çamur akıyor. Su ihtiyacını Eskencidere’den karşılayan Gürdere köylüleri, artık musluktan su içemiyor. Köylülerden Dursun Baş, “Yaklaşık 2 aydır su bir gün çamurlu, bir gün bulanık, bir gün normal. Talan başladığından beri evde hazır su kullanıyoruz” dedi.

Cengiz tarafından yapılan talana doğanın sessiz kalmadığını belirten Baş, “Dağdan aldıkları malzemelerle hep dere yataklarını doldurdular. Yüzlerce ağaç kökünden söküldü. Ancak doğa da buna sessiz kalmıyor. Dün akşam yine heyelan oldu” diye konuştu. Mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayan Baş, “Bu doğa katliamını durdursunlar. Biz her gün burada nöbet tutmaya devam ediyoruz. Onlar gidene kadar da buradayız. Vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı. Köyün geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunun altını çizen İkizdere Dernekleri Federasyonu (İDEF) Başkanı Ziya Yıldırım da “Köylünün yaşam kaynağı kurudu. Evimize su gelmiyor. Hayvanlar susuz kaldı. Köylü ihtiyaçlarını karşılayamıyor” dedi.