Mustafa Denizli: Laf olsun diye gelmedik

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:33

TFF 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Altay'da dün göreve başlayan Mustafa Denizli, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için geldim" mesajı verdi. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra dönen Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli, "Nasıl her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı, her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Kulübe dönüp ilk kez antrenmana çıkmak, onlarla beraber olmak benim adıma heyecan verici, camia adına da heyecan verici ve benim için fazlasıyla gurur verici. Kısa bir süre kaldı. Bu kısa sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız ve düşündüğümüz her şeyi inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

"Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var" uyarısında bulunan 71 yaşındaki usta teknik adam, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için geldim. Bu kulübe bu kadar hizmet yaptıktan sonra burada görev almanın kaçılınmaz bir durum olduğu benim açımdan son derece önemli. İlk antrenmanımızı tamamladık. Çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum her geçen gün, her geçen saat onlar da benim ne istediklerimi anlayacaklar ve hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Denizli, ligde cumartesi günü deplasmanda oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak.

KADRODA OPERASYON YAPILDI

Göreve gelmeden önce yönetime, "Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum" mesajı veren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, düğmeye bastı. Deneyimli teknik adamın raporuyla siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş başta olmak üzere, orta saha oyuncusu İlhan Depe, stoper Lokman Gör, ön libero Harun Alpsoy, sol kanat Adbullah Aydın, stoper Gençer Cansev'e sezon sonuna kadar izin verildi. Bu futbolcular arasında Yekta ile Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi Abdullah ve Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan Harun'un sözleşmeleri sona erecek. 2022'ye kadar kontratları olan İlhan, Gençer ve Lokman için sezon sonunda karar verilecek.

DENİZLİ'NİN GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU

Mustafa Denizli futbolculuk kariyerinde Altay ve Galatasaray'da oynarken, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Alemmannia Aachen, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, Pas Tahran, Persepolis, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Hazar Lenkeran, Eskişehirspor, Kasımpaşa,Traktör Azerbaycan takımlarında görev alırken, A Milli Takım'ın başında da Avrupa Çeyrek Finali gördü.

Mustafa Denizli futbolculuk kariyerinde 1979-80 sezonunda 12 gol ile Bahtiyar Yılmaz ile birlikte gol krallığı yaşarken, 124 gol ile Süper Lig'de en çok gol atan 22.futbolcudan biri oldu. Denizli, üç büyükleri çalıştıran ve şampiyonluğa ulaştıran ilk teknik direktör olma unvanına sahip. Galatasaray ile 1987-88 sezonunda şampiyonluk yaşayan Denizli, Fenerbahçe ile 2000-01, Beşiktaş ile ise 2008-09 sezonunda kupayı kaldırdı.

GALATASARAY İLE AVRUPA'DA YARI FİNAL

Mustafa Denizli, Galatasaray ile 1989'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda sarı kırmızılılarla yarı final sevinci yaşadı. İlk kez bir Türk takımını yarı finale çıkaran teknik direktör olan Denizli, Romanya'nın Steaua Bükreş ekibine elenmesiyle final fırsatını kaçırmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN YURT DIŞI SERÜVENİ

1989-90 sezonunda Almanya'nın Alemannia Aachen takımında görev alan Denizli, kısa süre sonra Türkiye'ye döndü. Ardından 2004-06'da Pas takımınını çalıştıran 71 yaşındaki çalıştırıcı, 2006-07 sezonunda da Persapolis takımının başına geçti. Ardından Türkiye'ye dönen Denizli, bir süre herhangi bir takım çalıştırmamıştı.



