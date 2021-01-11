Mustafa Kamalak: İlkeler önemli, AK Parti ile kesinlikle ittifak olmamalı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle başlayan ittifak tartışmalarına SP'nin önceki Genel Başkanı, YİK Üyesi Mustafa Kamalak da katılmış ve sosyal medya hesabı üzerinden "Vebali büyük olanla ittifak olmaz" diyerek tavrını net şekilde ortaya koymuştu.

Kamalak, konu ile ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Kamalak'ın açıklamaları şöyle:

AK PARTİ İLE KESİNLİKLE OLMAMALI

"İttifak konusunda da gerilimi artırma politkası güdülmemeli. Bence AK Parti ile kesinlikle ittifak olmamalı. Çünkü AK Parti politikası hep gerilim üzerinedir, ülkeyi kutuplaştırıyorlar. Bu durumdan kanaatimce ülkeye hayır gelmez. Sadece ülkeye değil çevre ülkelere de hayır gelmez.

MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLERİM

İlkeler üzerinden gittiğimizde barışa hizmet edecek, gerilim düşecekse Millet İffakı'nı desteklerim. Siyasi partiler ülkeyi germek için değil daha huzurlu olmak için vardır. Tüm partilerle görüşülebilir. İlkeler önemli, bu da huzur ve barış içinde yaşamayı sağlamak olmalı.

'YANLIŞ YAPIYORSUNUZ' DEDİK, KISKANIYORSUNUZ' DEDİLER

Ergenekon ve Balyoz'da uyardık 'suçlu cezalandırılmalı ama orduyu yıpratmayın' dedik. Çözüm sürecinde 'yanlış yapıyorusunuz, terörist diyorsunuz sonra masaya oturuyorsunuz bu çelişki' dedik, 'mücadele yeri Oslo, Kandil değil mücadele yeri TBMM'dir' dedik 'kıskanıyorsunuz' dediler.

AK Parti hala politikanın yanlış olduğunu kabul etmiyor. Bizim görevimiz yanlışla birlik olmak değil doğrunun peşinden gitmektir"