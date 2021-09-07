Mustafa Muhammed'e federasyondan ceza geliyor

07 Eylül 2021 Salı, 11:10

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhamed, mill takım arasında Gabon ile oynanan maçın 90. dakikasında attığı golle beraberliği getirmişti. Ancak attığı golün ardından 23 yaşındaki futbolcunun agresif bir şekilde sürekli söylenmesi kameralara yansıdı. Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mustafa Muhamed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ceza olarak gelecek sefer Mohamed'in Mısır Milli Takım kadrosuna çağrılmama ihtimali bulunuyor.