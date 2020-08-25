Mustafa Sandal'a Defne Samyeli'ne 'hakaret' iddianamesi: 2 yıla kadar hapsi isteniyor

25 Ağustos 2020 Salı, 21:36

Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisiyle birliktelik yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikâyette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, Mustafa Sandal'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Savcılık, Sandal'ın ifadesinin ardından dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine savcılık, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianame kabul edilirse, Mustafa Sandal asliye ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.