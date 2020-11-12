Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluş tarihi belli oldu

12 Kasım 2020 Perşembe, 18:47

Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi 18 Kasım Çarşamba günü kuruluşunu ilan ediyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Türkiye Değişim Hareketi (TDH) birinci kurucular kurulu toplantısı o gün Ankara’da Marriot Otel’de gerçekleştirilecek. Parti programı ve tüzük hazırlığını tamamlayan TDH’liler Aralık ayında parti kuruluş dilekçesini verecek.

Kurucular Kurulu’nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH’nin İstanbul İl Başkanı’nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı’nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı’nın ise Akif Akar olacağı öğrenildi.

TDH’nin genel sekreterliğini, CHP eski milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.