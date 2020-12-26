Mutasyonlu koronavirüs İsveç’te de tespit edildi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 21:58

İsveç Sağlık Ajansı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’den İsveç’e gelen bir kişinin hastalandığı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testlerde virüsün mutasyonlu halinin tespit edildiği bildirildi.