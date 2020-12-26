Mutasyonlu koronavirüs İsveç’te de tespit edildi
İsveç Sağlık Ajansı, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün (Covid-19) ülkede tespit edildiğini duyurdu.
İsveç Sağlık Ajansı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’den İsveç’e gelen bir kişinin hastalandığı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testlerde virüsün mutasyonlu halinin tespit edildiği bildirildi.
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