Mutasyonlu koronavirüs İsveç’te de tespit edildi

İsveç Sağlık Ajansı, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün (Covid-19) ülkede tespit edildiğini duyurdu.

DHA
26 Aralık 2020 Cumartesi, 21:58
Mutasyonlu koronavirüs İsveç’te de tespit edildi
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İsveç Sağlık Ajansı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere’den İsveç’e gelen bir kişinin hastalandığı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, yapılan testlerde virüsün mutasyonlu halinin tespit edildiği bildirildi.


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