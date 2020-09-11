Müyesser Yıldız: Ülkemiz ve milletimiz hangi yakın tehdit ve tehlikeden korundu?

11 Eylül 2020 Cuma, 13:39

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan OdaTV Ankara haber müdürü Müyesser Yıldız, OdaTV'ye gönderdiği mektubunda tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel hakkında verilen tahliye kararını yazdı.

Yıldız mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle tahliye edilmelerine çok sevindim. Bu karardan sonra şunu merak ediyorum: bu gençleri bir haberden dolayı 6 ay içeride tutarak ülkemiz ve milletimiz hangi yakın tehdit ve tehlikeden korundu? Onların içeride tutulması sayesinde Suriye'de "başarı" destanı mı yazıldı: Libya'da Hafter mi alt edildi? Koronavirüsün yayılması mı engellendi?

“ARKADAŞLARIMIZIN HAYATINDAN 6 AY ÇALAN KİMLERDİR?”

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı muhabirleri, gazetecilik faaliyet için Meis adasına gidince ırkçı Yunanlılar bu arkadaşlarımızı hedef gösterdi. Bunun üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik şu tepkiyi gösterdi: ‘Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.’ Ben de şimdi şunu soruyorum: ‘Arkadaşlarımızı hedef gösteren ve hayatlarından 6 ay çalanlar kimlerdir?’

“BİZLER İÇİN TARİFE 6 AYDAN BAŞLIYOR”

Anlaşılan o ki, bizler için tarife 6 aydan başlıyor. Arkadaşlarımız bir haberden dolayı bu kadar süre hapse girdiğine göre benim 3 haberden ne kadar kalacağımı siz hesaplayın. Yeniden tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.