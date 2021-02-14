Myanmar'da askeri yönetim, mahkeme kararı gerektiren kanunu askıya aldı

14 Şubat 2021 Pazar, 14:47

Myanmar'da askeri yönetim güvenlik güçlerinin yetkilerini artırdı. Myanmar ordusunun Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, güvenlik güçlerinin şüpheli gördükleri kişileri gözaltına alabilmeleri için mahkeme kararı gerektiren kanunun, bir süreliğine askıya alındığı duyuruldu.

Bunun yanı sıra vatandaşlara, gece yarısı ev ziyaretlerini polise bildirme zorunluluğu getirildi.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Bu arada, ülkenin büyük şehirlerinde askeri darbe karşıtı protestolar 8'inci gününde devam etti. Başkent Nepido'da bir grup darbe karşıtı, araçlarından kornalar çalarak askeri yönetimi protesto etti.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da ise üniversite öğrencileri, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarının olduğu pankartları taşıyarak seçilmiş hükümet liderlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ülkede, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı verilmişti.