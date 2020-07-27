Nadira Kadirova'nın annesi ilk kez konuştu

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:09

23 yaşındaki Özbek işçi Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümü, AKP İstanbul Mileltvekili Şirin Ünal'ın Ayasofya'da yaptığı paylaşım ile tekrar gündeme geldi.

Camideki fotoğrafı "Ayasofya Camisindeyiz. Nasip eden Allahımıza şükürler olsun. Emeği geçen herkesten başta REİS’imiz olmak üzere Allah razı olsun" notuyla paylaşan Ünal'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısından Nadira Kadirova'yı hatırlatan yorum geldi.

ANNE İLK KEZ KONUŞTU

Nadira Kadirova'nın annesi kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu. Oğlunun sosyal medya hesabı üzerinden yayınanan videoda, acılı anne gözyaşları içerisinde konuşarak, ""Şirin Ünal senin bu dünyada yaşamaya hakkında yok. Sen benim kızımı öldürdün. Güzel melek kızımı öldürdün. Sen katilsin" diyor.

Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, ev hizmetlisi olarak çalıştığı Şirin Ünal'ın evinde, Ünal'a ait silahla şüpheli bir şekilde ölmüş, dosyanın "intihar" denilerek kapatılması kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştı.

Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova olayın bir cinayet olduğunu düşündüklerini birçok kez dile getirerek konuyu AYM'ye taşıyacaklarını ifade etmişti.







