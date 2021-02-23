Nagehan Alçı: "Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış"

23 Şubat 2021 Salı, 09:39

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Çıplak arama sözleriyle tepki çeken AKP’li Zengin, çocuklu mahpus kadınlara yönelik, "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, 'Bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için. Bir buçuk yıl sonra akılları başlarına geliyor" demişti.



Nagehan Alçı bugünkü yazısında, Zengin’in tepki toplayan ifadeleri için “Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu” diye belirtti.

Nagehan Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Özlem Hanım’ın duygularını örtmeyen ve yeri geldi mi öfkelenen tavrını insanlar eleştiriyor. Oysa bu içtenliği benim hoşuma gidiyor.

Fakat Özlem Zengin gibi milyonlarca başörtülü kadını ezmiş ceberrut devlet geleneğinin dilinden uzak olması lazım kendisinin. Son açıklamalarında maalesef o ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu.

İçeride yatan kadınlar nasıl talimatla hapishanede bebek doğuruyorlar? Yani içeriye eşlerinin ya da birilerinin sırf bu sebeple –devlete rağmen- girmesi ve cinsel ilişki yaşamaları gerekir. Böyle bir olay nasıl olur? Akla ve mantığa sığmayan bir çıkış bu.

Ayrıca anneleri isterse açık açık terörist olsun o bebeklere sahip çıkmak da Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir diye düşünüyorum. O bebekler de bu ülkenin evladı. Şu anki prosedür nedir bilmiyorum ama bir çocuğun hapishanede büyümesini asla kabul etmiyorum.

Ben Özlem Hanım’ın bu tezleri sahiplenip böylesine savunmadan önce biraz düşünmesini beklerdim. Öte yandan söylediklerini eleştirmekle birlikte ona yapılan çirkin saldırıyı en üst perdeden lanetliyorum.”