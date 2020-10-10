Naklen yayın paraları yatmadı, futbol batıyor!

10 Ekim 2020 Cumartesi, 09:10

Fransa’da yayın krizi patlak verdi. Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’nin yayın haklarını yıllık 814 milyon Avro karşılığında satın alan Mediapro şirketi, ödemesi gereken 141 milyon Avro’luk ikinci taksiti henüz yatırmadı. L’Equipe’de yer alan habere göre, Fransa’da ligleri yöneten Ligue de Football Professionnel (LFP), Mediapro’nun ödeme konusunda sıkıntı çektiği, bunun da Fransız takımlarını büyük sıkıntıya soktuğunu duyurdu.

Daha önce Ağustos ayında da erteleme isteyen Mediapro’nun bu talebi kabul edilmemişti. Bunun üzerine Mediapro’nun Ağustos ayındaki taksiti ödediği, ancak 6 Ekim’de ödemesi gereken 141 milyon Avro’luk rakamı henüz yatırmadığı belirtildi. Yayıncı kuruluşun taksiti birkaç gün geciktirmesi ve bu krizin ilerleyen dönemlerde de devam edecek gibi görünmesi, Fransa’da panik yaşanmasına yetti.

Mediapro’nun yayın haklarında anlaşılan rakamı tekrar görüşmek istediği de gelen bilgiler arasında… LFP’den fiyatta indirime gitmesini ve ödemede esneklik isteyen yayıncı kuruluşun bu talebi, zaten taksitlerin geç yatırılması nedeniyle kabul edilmedi.

LFP ile Mediapro arasında yapılan anlaşmanın da tam bir skandal olduğu ortaya çıktı. İki taraf arasında imzalanan anlaşmada banka garantisi istemeyen LFP, sadece Mediapro’nun yüzde 53 hissesine sahip Çin şirketi Orient Hontai Capital’in garantörlüğüne güvenmiş.

Ancak Çin şirketi hakkında yapılan araştırmalarda Orient Hontai Capital’in, Mediapro’ya 2018 yılında yaptığı yatırım dışında iki yıldır başka hiçbir yatırım yapmadığı göze çarpıyor. Bu da şirketin garantör olarak güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oluyor. Mediapro’nun parayı yatırmaması halinde, oldukça küçük bir şirket olan Orient Hontai Capital’in bu miktarı karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor.

Fransa, böylesine yüksek bütçeli bir anlaşmanın banka garantisi olmadan, Çin’de yeterinde araştırılmamış bir şirkete güvenilerek nasıl yapılabildiğini tartışıyor. Anlaşma, skandal olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Skor-Tarık Eryiğit