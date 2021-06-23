Nando De Colo, 1 sezon daha Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo’nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe Beko, önemli bir hamle daha yaptı. Daha önce kadrosuna Devin Booker, İsmet Akpınar ve Marial Shayok’u katan ve Dyshawn Pierre ile sözleşme yenilen sarı lacivertli ekip, 2019 yılında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Nando De Colo’nun sözleşmesindeki opsiyonu da kullandı. Buna göre, Fransız oyuncu, 2021-2022 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyecek.
Fransız oyun kurucu, bu sezon EuroLeague’de 32 maçta süre alırken 15.8 sayı 3.2 ribaunt 3.9 asist ortalamalarını tutturdu.
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