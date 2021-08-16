Naomi Osaka'dan depremzedeler için destek sözü

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:32

Japon tenisçi Naomi Osaka, en az 304 kişinin ölümüne neden olan Haiti depreminden etkilenenler için önümüzdeki hafta turnuvadan elde ettiği tüm kazancı bağışlama sözü verdi.

Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan ve babası Haiti doğumlu olan 23 yaşındaki tenisçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Haiti'de olan tüm yıkımı görmek gerçekten acıtıyor ve gerçekten bir ara veremeyeceğimizi hissediyorum. Bu hafta bir turnuva oynamak üzereyim ve tüm para ödülünü Haiti için yapılan yardım çalışmalarına vereceğim. Atalarımızın kanının güçlü olduğunu biliyorum, yükselmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mental açıdan zor günler geçiren Osaka, Pazartesi günü Cincinnati'de Batı ve Güney Açık'ta oynayacak. Pro-tennis.com'un haberine göre, tek bayanlar turnuvasının şampiyonu 255.220 dolar, ikinci olan 188.945 dolar ve yarı finalistler 100.250 dolar alacak.