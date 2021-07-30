Narlıdere'de Atatürk sergisine yoğun ilgi

Atatürk Kültür Merkezi içinde yeni ve modern bir sergi salonu açarak sanatseverlerin kullanımına sunan Narlıdere Belediyesi, ilk sergiyi Folkart işbirliği ile açtı.

İZMİR / Cumhuriyet
30 Temmuz 2021 Cuma, 06:29
Narlıdere'de Atatürk sergisine yoğun ilgi
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Atatürk’ün özel eşyalarını ve dönemsel belgelerini içeren “Sarışın Bir Kurt, Mustafa Kemal Atatürk” sergisi büyük ilgi gördü. Açılıştan bu yana 2 bin 440 kişi ziyaret etti.

Gösterilen yoğun ilgi karşısında, serginin kapanış tarihi, temmuz ayı sonundan eylül ayına ertelendi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Böylesine kıymetli ve tüyleri diken diken eden bir koleksiyona belediyemizce ev sahipliği yapmak bizler için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın kısa sürede gösterdiği yoğun ilgiden memnunuz. Eylül ayına kadar tüm İzmirlileri, Folkart Galeri’nin bu eşsiz sergisini ziyaret etmeye bekliyoruz” diye konuştu.


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