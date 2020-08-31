NASA'dan Trump'ın 'büyük afet' ilan ettiği bölgenin uydu görüntüleri
NASA, ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük afet" ilan ettiği California'da devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini yayınladı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'nin California eyaletinde devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini paylaştı.
NASA'nın Terra adlı uydusu tarafından 26 Ağustos’ta çekilen görüntüler, eyalette devam eden büyük yangınların yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, şu anda bu yangınların yalnızca 3’te 1’lik bir kısmı kontrol altına alınabilmiş durumda.
California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.
Kaynak: NTV
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