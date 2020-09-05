‘Nasıl para kazanacağım’ diyen esnafa kaymakamdan şok cevap: Uyuşturucu satarak da para kazanırsın

05 Eylül 2020 Cumartesi, 11:38

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında Manisa'nın tüm ilçelerinde denetim yapıldı. Genelge doğrultusunda Turgutlu ilçesinde de cadde, sokaklarda, kafeteryalarda, alışveriş merkezleri ile halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs tedbirleri yerinde incelendi.

Denetimlere Turgutlu İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer ve İlçe Emniyet Müdür V. Halil İbrahim Baştürk ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

ESNAF DERDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTI

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre; Denetimler sırasında kahvehane işletmecisi Süleyman Er, Kaymakam Ali Yılmaz’a, Manisa İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan sıfır kaldırım işgaliyle ilgili karar nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı anlatmaya çalıştı.

Kahvehane işletmecisi Süleyman Er, “Sandalyeler içeride çok sık olduğu için insanları rahatsız ediyor. Dışarı kaldırıma koyamıyoruz. Ben bu şekilde nasıl para kazanacağım? 25 bin lira kredi çektim, bunu nasıl ödeyeceğim?'' diyerek serzenişte bulundu.

KAYMAKAM ESNAFA 'UYUŞTURUCU SAT' DEDİ

Yasak kararını yeniden hatırlatan Kaymakam Yılmaz’ın esnafa yasal yoldan para kazanma ile ilgili verdiği örnek ise şaşkınlığa neden oldu. Yılmaz, “Sandalyelerin kaldırımlarda ve sokaklarda olması yasak. Arkadaş para kazanma yasal olur. Uyuşturucu satarak da para kazanırsın. Kaldırıma sandalye koyman yasalara, valiliğin kararlarına göre aykırı” dedi.

Kahvehane işletmecisi Er ise kaymakam Yılmaz’a, “Ben o işi yapamam” şeklinde yanıt verdi. Kaymakam ile esnaf arasında yaşanan kısa diyalog ise kameralara yansıdı.