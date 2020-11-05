Nasuh Mahruki’den Nagehan Alçı’ya: AKUT Derneği artık AKP'nin istediği başkanla AKP'nin istediği...

05 Kasım 2020 Perşembe, 17:09

Nasuh Mahruki, “AKUT Derneği artık AKP’nin istediği başkanla AKP’nin istediği hizaya gelen bir yönetim tarafından yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

AKP’nin AKUT’a yönelik engellemelerinin istifası sonrası kalkacağı sözü verildiği için istifa ettiğinin altını çizen Nasuh Mahruki, AKUT’un siyasallaştığı iddiasına ise şöyle yanıt verdi:

“AKUT’u eğer bu yalancıların dediği gibi yönetseydim, AKUT her gün büyüyen gelişen, imkan ve kabiliyetlerini geliştiren, örnek gösterilen, öncülük ve liderliğini kimseye kaptırmayan dünya çapında bir sosyal girişimcilik projesi olabilir miydi hiç?”

NAGEHAN ALÇI NE YAZMIŞTI?





Habertürk yazarı Nagehan Alçı “AKUT’un yeniden doğuşunun arka planı” başlıklı yazısında, “İzmir’deki enkaz kaldırma çalışmalarında AFAD’ın yanı sıra AKUT da ön plandaydı. Halbuki AKUT 1999 depreminden sonra uzun süre görünmez oldu. Tabelası var ama kendi yoktu adeta. AKUT’un İzmir’de yaşanan depremin ardından bir kez daha bu denli görünür olması dikkatimi çekti ve 99’un kahramanı derneğin yeniden doğuşunun arka planının peşine düştüm” diye yazmıştı.

İşte Nasuh Mahruki’nin Nagehan Alçı’nın yazısında yer alan iddialara flood şeklinde verdiği yanıtlar: