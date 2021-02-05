Nazi toplama kampında 10 bin kişiyi öldürmekten yargılanacak
İkinci Dünya Savaşı döneminde, Polonya’daki bir Nazi toplama kampında sekreterlik yapmış olan 95 yaşındaki kadının, 10 bin kişiyi öldürmeye yardım etme suçundan yargılanacağı açıklandı. Kadının suçları işlediği esnada yaşının küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.
Alman savcılar tarafından, Polonya’daki Stutthoff Toplama Kampı’nda sekreterlik yapmış olan bir kadının 10 bin kişiyi öldürmeye yardım etme suçuyla yargılanacağı duyuruldu.
Soruşturmayı yöneten Almanya’nın kuzeyindeki Itzehoe kenti savcıları konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, “Kampta sekreterlik görevi üstlenen sanık, Haziran 1943 ile Nisan 1945 tarihleri arasında, Yahudi mahkumların, Polonyalı partizanların ve SSCB savaş esirlerinin öldürülmesini emreden sorumlulara yardım etmekle suçlanıyor” ifadelerini kullandı.
110 BİN KİŞİ MAHKUM EDİLDİ VE 65 BİN KİŞİ ÖLDÜ
İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'nın işgalinden hemen sonra kurulan kamp, başlangıçta Polonyalı aydınların hapsedilmesi için kullanıldı. Ancak, kampta çoğunluğu Yahudilerden oluşan 110 bin kişi mahkum edildi ve 65 bin kişi öldü.
Savcılar, iddia edilen suçları işlediği esnada çocuk yaşta olan sanığın "10 binden fazla vakada cinayete yardım ve yataklık etmekle" ve "cinayete teşebbüsle" suçlandığını ekledi. Kadının suçları işlediği esnada yaşının küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.
Kaynak: NTV
Fotoğraf: AFP
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