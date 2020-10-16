Nazilerin yağmaladığı ‘Kış’ tablosu, 87 yıl sonra gerçek sahibine teslim edildi
Nazilerin 1933 yılında bir Yahudi ailenin mallarını yağmaladığı sırada el koyduğu "Kış" (Winter) isimli tablo, 87 yıl sonra yasal varisine tesilm edildi.
ABD’li empresyonist Gari Melchers imzalı ‘Kış‘ isimli tablo Mosse ailesi evlerinden kaçarken Nazilerin el koyduğu 200’e yakın sanat eserinden biriydi.
Almanya’nın başkenti Berlin’deki varlıklı ailelerinden olan Mosse’ler Berliner Tageblatt gazetesine Nazilerin yükselişine karşı çıkan açıklamalar yaptıktan sonra hedef haline gelmişti. Geniş sanat koleksiyonları yağmalanmıştı.
“Kış” (Winter) tablosu, tam 87 yıl sonra New York’taki FBI ofisinde yapılan törenle sahibine iade edildi.
Rudolf Mosse zamanın önde gelen yayıncılarından biriydi. Söz konusu tabloysa Berlin’deki sanat fuarında ressamın kendisinden satın almıştı. Kayıtlara göre Rudolf Mosse ve eşi öldüğünde sanat koleksiyonu kızına kaldı. Naziler iktidara geldiğinde aile ülkeyi terk ederek ABD’ye yerleşti.
Gari Melchers imzalı 'Kış' (Winter) adlı tablo
Nazilerin yağmasından sonra birkaç kez el değiştiren “Kış” (Winter) tablosu da sonunda ABD’ye geldi.
İş insanı Bartlett Arkell 1934’te tabloyu bir galeriden, çalıntı olduğunu bilmeden satın aldı.
O zamandan beri New York’taki Arkell müzesinde sergilenen tablonun durumunu öğrenen müze yetkilileri tabloyu 2019’da FBI’a teslim etti.
Tablo şimdi Rudolf Mosse’nin tek kızı olan Felicia Lachmann-Mosse’nin varislerini temsil eden Mosse Vakfı’nda.
Yüzbinlerce dolar değerinde olduğu tahmin edilen tablonun Sotheby’s tarafından mezata çıkarılması planlanıyor.
Kaynak: Diken
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