NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı

NBA Batı Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların karşılaşmasında Phoenix Suns, konferans lideri Utah Jazz'ı mağlup etti.

AA
08 Nisan 2021 Perşembe, 09:56
NBA Batı Konferansı'nın zirvesindeki mücadeleyi Suns kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Utah Jazz'ı uzatma sonunda 117-113 yendi. NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 2. sırasındaki Suns ile konferans lideri Jazz arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Suns, 102-102'lik skorla uzatmaya giden karşılaşmayı kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Suns'ı galibiyete, 35 sayı atan Devin Booker, 29 sayı, 9 asist üreten Chris Paul ve 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan Deandre Ayton taşıdı.

Jazz'ın all-star gardı Donovan Mitchell, 41 sayı, 8 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 20 sayı, Rudy Gobert 16 sayı, 18 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova ise forma şansı bulamadı.

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Doğu Konferansı'nda liderlik yarışı içindeki Brooklyn Nets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 139-111 mağlup etti.

Sakatlığı nedeniyle 13 Şubat'tan beri sahalardan uzak kalan Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, kenardan gelerek 19 dakika süre aldı. Durant, 5'te 5 saha içi isabetiyle 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üretti.

Nets'te Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, LaMarcus Aldridge 22 sayıyla oynadı. Pelicans cephesindeyse Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaunt ve Zion Williamson 16 sayı, 6 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 141-137

Orlando Magic-Washington Wizards: 116-131

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 139-111

Boston Celtics-New York Knicks: 101-99

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 113-131

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 102-113

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 102-93

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-96

Phoenix Suns-Utah Jazz: 117-113 (uzatmada)


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