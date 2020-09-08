NBA dünyasını şaşırtan blok!
NBA play-off yarı finalinde Los Angeles Clippers’ın Denver Nuggets’ı 113-107 mağlup ettiği maça Kawhi Leonard’ın bloku damga vurdu.
NBA play-off yarı finalinde Los Angeles Clippers’ın Denver Nuggets’ı 113-107 mağlup ettiği maça Kawhi Leonard’ın bloku damga vurdu.
Serinin dün gece oynanan 3’üncü maçında fark 6 sayıdayken Denver Nuggets’ın yıldızı Jamal Murray potaya smaça uzandı.
Savunma oyununa dönen Clippers’da beklenmedik bir anda topa müdahale yapan Kawhi sol el parmaklarının ucuyla Jamal Murray’e müthiş bir blok yaptı.
Maçın bitimine 1:47 kala gelen bu müthiş blok maçın kazanılmasında da başrol oynadı ve gecenin en çok konuşulan anı oldu.
Maçı 113-107 kazanan Clippers Batı Konferansı’nın yarı final serisinde 2-1 öne geçti. Herkesi şaşkına çeviren Kawhi’ın parmak bloku sosyal medyada da çok konuşulunca basın mensupları maçın ardından o anı gündeme getirdi.
‘TEK PARMAKLA YAPTIĞINI BİLMİYORDUM’
32 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Paul George konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘Onun ekstra uzun bir orta parmağı var. Sanki her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kawhi böyledir’
Maçı 23 sayı, 14 ribaund, 6 asist, 2 blok ile ciddi bir katkı vererek tamamlayan Kawhi’ın müthiş blokuna değinen Clippers Koçu Doc Rivers, ”O blok harikaydı. Tek parmakla yaptığını bilmiyordum. Sadece blokladığını sanıyordum ama yine de etkileyiciydi. Nereden geldiğini bilmiyordum bile” ifadelerini kullandı.
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