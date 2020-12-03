NBA'de 48 oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.
NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- O ses kaydını dinledim
- Memur ve emeklinin zam oranı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- BioNTech aşısında gelişme
Video Haberler
- Çakarlı magandaya istenen ceza belli oldu
- Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
- Gürsel Tekin: 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli'
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- O ses kaydını dinledim
- Memur ve emeklinin zam oranı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- BioNTech aşısında gelişme