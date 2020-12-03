NBA'de 48 oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

AA
03 Aralık 2020 Perşembe, 11:06
NBA'de 48 oyuncunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.


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