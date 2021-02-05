NBA'de All-Star'a pandemi ayarı

05 Şubat 2021 Cuma, 12:38

Lig yönetimi ve oyuncular birliği arasında devam eden görüşmeler sonucunda iki tarafın 7 Mart’ta yapılması planlanan bir All-Star maçı için anlaşmaya vardığı ve açıklamanın gelecek hafta yapılacağı belirtildi.

ESPN’de yer alan haberde, pandemi sebebiyle iptal edilmesi beklenen NBA All-Star maçının 7 Mart’ta oynanacağı ifade edildi. Önceki yıllara göre üç günlük bir hafta sonu programı yerine pazar günü All-Star maçı ve yetenek yarışmalarının düzenleneceği belirtildi. Lig yönetimi tarafından takımlara gönderilen bilgilendirme notunda, oyuncular birliği ve NBA yönetiminin lige verilecek 5-10 Mart’taki arada oyuncuların uyması gereken sağlık ve güvenlik protokollerinin belirlendiği, All-Star’ın Atlanta Hawks’ın ev sahipliğinde State Farm Arena’da düzenleneceği kaydedildi. Ek olarak lig yönetimin Atlanta’ya cuma günü gelecek oyuncuları pazartesi günü dahil olmak üzere iki gün karantinaya almaya planladığı belirtilirken Atlanta’da bulundukları süre boyunca günlük test yapılacağı ifade edildi. Seyahat sayısını azaltmak isteyen NBA yönetiminin Atlanta’yı seçmesinde All-Star’ın yayın haklarını elinde bulunduran Turner Sports’un merkezinin Atlanta’da olmasının önemli bir rol oynadığı belirtildi. Daha önce 2021 All-Star maçının Indianapolis’de oynanması planlanmış fakat pandemi sebebiyle Indianapolis’in ev sahibi olma hakkı 2024’e ertelenmişti.

Etkinlikte Kobe için de bir bölüm yer alacak.