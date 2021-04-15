NBA'de antrenörler ve genel menajerler maç programından şikayetçi

15 Nisan 2021 Perşembe, 10:30

NBA’de bulunun 30 takımdan bazı antrenörler ve genel menajerler ESPN’e verdikleri demeçlerde ligin maç takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüş belirten kişilerin isimleri açıklanmazken sıkıştırılmış maç programının oyuncu sakatlıklarını artırdığı ifade edildi.

“ORLANDO’DAN ÇOK DAHA KÖTÜ DURUMDAYIZ”

İsmi açıklanmayan bir performans antrenörü geçtiğimiz sezonu tamamlayabilmek için NBA’in Orlando’da yaptığı “Bubble”ın çok daha iyi olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı, “Geçtiğimiz yıl Bubble ile ilgili çok farklı endişelerimiz vardı ancak seyahat bunlardan biri değildi. Şu anki durum çok daha zorlayıcı ve etkisi katlanarak artıyor.”

MAÇ SAYISI ARTTI

ESPN’de yer alan istatistikte, 2019/20 sezonunda takımların haftalık ortalama 3.42 maça çıktığı belirtilirken bu sayısının 2020/21 sezonunda 3.6’ya, All-Star sonrasında ise 3.75’e yükseldiği kaydedildi.