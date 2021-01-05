NBA'de Doncic yine galibiyette rol oynadı

05 Ocak 2021 Salı, 10:25

NBA’de dün gece oynanan maçlarda Luka Doncic, Houston’a karşı 33 sayı, 16 ribaunt ve 11 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki 3. galibiyetini alan Mavericks’de Tim Hardaway Jr. 30, Josh Richardson 15 sayılık katkı sağladı. Houston’da ise James Harden 21, Eric Gordon 20 sayı kaydetti.

CEDİ MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın 18 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle iyi performans sergilediği maçta Clevland Cavaliers, Orlando Magic’e 103-83 mağlup oldu. Orlando Magic’de Nicole Vucevic 23, Aaron Gordon 24 sayı kaydetti.

NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Philadelphia Sixers: 118 – Charlotte Hornets: 101

Atlanta Hawks: 108 – New York Knicks: 113

Miami Heat: 118 – Oklahoma City: 90

Toronto Raptors: 114 – Boston Celtics: 126

Milwakue Bucks: 125 – Detroit Pistons: 115

New Orleans: 116 – Indiana Pacers: 118

Golden State: 137 – Sacramento Kings: 106