NBA'de kıran kırana hazırlık maçları
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Charlotte Hornets'ı, Furkan Korkmaz da formasını giydiği Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı yendiği maçta 11 sayı attı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, genç oyuncusu Ja Morant'in 44 sayısına rağmen San Antonio Spurs'e 131-119 yenildi.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Houston Rockets-Oklahoma City Thunder karşılaşması, ev sahibi Rockets, yeni tip koronavirüs salgını ve sakatlıklar nedeniyle 8 oyuncu sayısına ulaşamadığı için ertelendi.
San Antonio Spurs, 7 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği Memphis Grizzlies mücadelesini 131-119 kazandı.
Konuk ekip Spurs'ü galibiyete, 28 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynayan Demar DeRozan, 21 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten Dejounte Murray ve 20 sayı atan LaMarcus Aldridge taşıdı.
Grizzlies'te geçen sezon ligin en iyi çaylak oyuncusu seçilen Ja Morant, 44 sayı ve 9 asistle sahanın en skoreri oldu.
21 yaş, 135 günlük Morant, sezonun ilk maçında 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu unvanını aldı. Rekorun önceki sahibi, 1993'te 21 yaş, 244 günlükken bunu başaran Shaquille O'Neal'dı.
CEDİ'DEN HORNETS'A KARŞI 11 SAYI
Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 121-114 mağlup etti. Sakatlanarak karşılaşmayı terk etmek zorunda kalan Hornets pivotu Cody Zeller'ın, sol elinde kırık meydana geldiği açıklandı.
Cavaliers'ta Collin Sexton 27 sayı, 5 asist, Darius Garland 22 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadele etti. 14 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond ve 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asist üreten Cedi Osman, galibiyette önemli rol oynadı.
Hornets'ta Terry Rozier, 42 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Gordon Hayward ise 28 sayı kaydetti.
Philadelphia 76ers, evinde oynadığı Washington Wizards karşılaşmasından 113-107 galip ayrıldı.
76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 14 ribaunt, Ben Simmons 16 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 blok ve kenardan oyuna giren Shake Milton 19 sayıyla maçı tamamladı. Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 2 blokluk katkıda bulundu.
Wizards'ta Bradley Beal, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Wizards'ın sezon öncesi kadrosuna kattığı Russell Westbrook da 21 sayı, 15 asist, 11 ribauntla "triple double" yaptı.
Sonuçlar:
Indiana Pacers-New York Knicks: 121-107
Orlando Magic-Miami Heat: 113-107
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 121-114
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 113-107
Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 99-113
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-121
Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 111-101
Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 119-131
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 104-124
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 122-124 (uzatmada)
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 100-120
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 106-102
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