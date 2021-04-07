NBA'de Nets forması giyen Harden sakatlandı, 10 gün yok
NBA'de Nets forması giyen ünlü isim James Harden, sahalardan 10 gün uzak kalacak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'ın all-star oyuncusu James Harden, sakatlığı nedeniyle en az 10 gün dinlendirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'taki Houston Rockets maçından beri sağ diz ardı kirişinde ağrılar bulunan Harden'ın MR'ı çekildi. Adalesinde zorlanma tespit edilen 31 yaşındaki basketbolcunun durumunun, 10 gün sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Kadrosunda Harden'ın yanı sıra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldız oyuncuları da barındıran Nets, sakatlıklar yüzünden bu 3 ismi birden yalnızca 7 karşılaşmada oynatabildi.
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