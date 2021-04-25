NBA'de New York Knicks üst üste 9. galibiyetini elde etti
NBA'de New York Knicks, Toronto Raptors'ı 120-103 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini elde etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.
Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barret 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Raptors'ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti.
MAVERICKS 17 SAYI FARKI KAPATIP KAZANDI
Batı Konferansı temsilcilerinin maçında Dallas Mavericks, sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 108-93 mağlup etti.
Mavericks'te Luka Doncic 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti.
Lakers'ta Ben McLemore 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı.
SONUÇLAR
New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94
Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109
New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110
Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101
Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Üçüncü kişi yeğeni çıktı
- Biden'dan bir skandal daha
- Araç lastiklerinde yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor
- Sümeyye Erdoğan'dan Derya Yanık açıklaması
- AKP'nin Etik Kurulu Başkanı Soylu'ya zehir önerdi
- Soylu ile Atay arasında sert tartışma
- Altay tepki gösterdi, Yanık paylaşımını sildi
- Eski Yargıtay Başkanı'ndan Bahçeli’ye yanıt
- Alevi tekkesi yanında tehlikeli provokasyon