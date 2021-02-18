NBA’de oyuncular aşıları tanıtmak istemiyor

18 Şubat 2021 Perşembe, 11:36

Amerika’da aşı programının desteklenmesi, yayılması ve koronavirüs aşısına olan güvenin sağlanması için ligdeki oyunculardan tanıtımlara katılmaları istenirken oyuncuların büyük bir bölümünün bu fikre sıcak bakmadığı belirtildi.



ESPN’de yer alan haberde, oyuncuların aşı tanıtımı ve doğurabileceği sonuçlardan endişe duydukları kaydedildi. Oyuncuların aşının dağıtımı ve insanlar üzerindeki yan etkilerinin belirsiz olması sebebiyle çekimser oldukları ifade edildi. NBA Başkanı Adam Silver, önceki gün takım yöneticileriyle yaptığı toplantıda ligin aşı almak için öncelik sırasında öne geçmeyeceğini vurgularken takımlar için de bir aşı takvimi oluşmasının gerektiğini belirtti. Haberde, ligin alacağı 100 milyon doz aşının martın ortasında dağıtılmasının beklendiği kaydedildi. NBA’in sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı Dr. Leroy Sims, oyuncuların aşı programına vereceği desteğin önemi ile ilgili, ‘’ Şu anda aşı alamıyor olabilirler ancak kendilerinden büyükler için destek olabilirler. Bunu konuşarak, insanlara tavsiyelerde bulunarak yapabilirler. Bazı oyucuların bunu halka açık bir şekilde yapmasının büyük bir faydası olacak. Çünkü onların eylemleri, söyledikleri halk üzerinden önemli bir etki yaratıyor. ‘’ ifadelerini kullandı.