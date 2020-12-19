NBA'de şampiyon adayı Lakers yüzde 81 oy aldı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 11:34

NBA’de her sezon öncesi yapılan takım menajerleri anketinde bu sene şampiyonluk favorisi olarak %81 ile Los Angeles Lakers gösterildi.

NBA’de her sezon başında yapılan ve 30 takım menajerinin katıldığı anketlerin sonuçları sezonun başlamasına kısa bir süre kalan açıklandı. 33 sorudan oluşan ankette menajerler, sezon sonunda kimin şampiyon olacağı, kimin en değerli oyuncu ödülünü alacağı gibi temel sorular yanında ligdeki koçlar hakkında da oy kullandı. 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlaması beklenen takım, menajerlerin %81’inin oyunu alarak Los Angeles Lakers olurken ikinci sırada %11 ile bir diğer Los Angeles temsilcisi Clippers oldu. Menajerler tarafından seçilen diğer takımların ise Brooklyn Nets ve Miami Heat olduğu belirtildi.

MVP FAVORİSİ ANTETOKOUNMPO

Menajerlerin en değerli oyuncu ödülü için favorisi ise Milwakue Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo oldu. Takımıyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalayarak NBA tarihinin en çok kazanan ismi olan Yunan oyuncu bu sene de MVP ödülünü kazanması halinde, Larry Bird’den sonra ödülü arka arkaya 3 kez kazanan ilk isim olacak. Bird, Boston Celtics forması giydiği dönemde 1984,1985 ve 1986’da en değerli oyuncu ödülünü kazanmıştı. Antetokounmpo’nun menajer oylarının %32’sini, Luka Doncic’in %21’ini ve Anthony Davis ve Lebron James’in oyların %18’ini aldığı kaydedildi.

FAVORİ KOÇ SPOELSTRA

Menajer anketinde ligdeki en iyi koç, en iyi maç hazırlığı yapan koç ve en iyi motivasyon sağlayan koç kategorilerinin üçünde de ilk sırada Miami Heat’in koçu Eric Spoelstra yer aldı.

Ankette yılın çaylağı olarak ilk sırada bulunan isim ise %39 ile Charlotte Hornets’den LaMelo Ball oldu.